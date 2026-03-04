Atakan Kayalar, ilk kez bir kitapçıda çekilen görüntülerle gündeme gelmişti. Küçük yaşına rağmen felsefe kitapları üzerine yaptığı yorumlar kısa sürede milyonlara ulaşmış, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. “Filozof Atakan” lakabıyla anılan Kayalar, bir dönem televizyon programlarına da katılarak adından söz ettirmişti.

TARTIŞMALARIN ODAĞINDAYDI

Hızla gelen şöhret beraberinde tartışmaları da getirmişti. Uzmanlar, yaşının küçük olması nedeniyle korunması gerektiğine dikkat çekmişti. Süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girmiş, 2020 yılında Kayalar’a pedagojik ve rehberlik desteği sağlandığını açıklamıştı.

6 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Uzun süredir kamuoyundan uzak bir yaşam süren Kayalar, yayımladığı video ile yeniden ortaya çıktı.

“6 yıl süren aranın ardından tekrar beraberiz. Önümüzdeki süreçte belirli içerikler üretip sosyal medyadan paylaşacağım” ifadelerini kullanan 17 yaşındaki Kayalar, dijital platformlara dönüş yaptığını duyurdu.

Uzayan saçları ve değişen tarzıyla dikkat çeken Kayalar’ın son görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, paylaşımı yeniden gündem oldu.