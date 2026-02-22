7 yıl önce, bir alışveriş merkezinde kitaplar arasında yaptığı yorumlarla ülke gündemine oturan Atakan Kayalar, şöhretin zirvesindeyken gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Bugün 17 yaşına basan Kayalar’ın aradan geçen yıllar içindeki fiziksel değişimi, görenleri bir hayli şaşırttı.

5 AYDA 250 KİTAPLA GÜNDEME OTURMUŞTU

Henüz 10 yaşındayken 5 ay gibi kısa bir sürede 250 felsefe kitabını bitirdiğini söyleyerek dikkatleri üzerine çeken Atakan, sadece yaşıtlarının değil, uzmanların ve akademisyenlerin de ilgi odağı haline gelmişti. Kurduğu kompleks cümleler ve felsefi duruşuyla televizyon programlarının aranan ismi olan Atakan, internet dünyasında en çok araştırılan figürlerin başında yer alıyordu.

Küçük yaşta sahip olduğu bu olağanüstü bilgi birikimi nedeniyle "Filozof Atakan" olarak anılan genç, popülerliğinin zirvesinde olduğu dönemde eğitim hayatına ve kişisel gelişimine odaklanarak medyadan elini eteğini çekmişti.

YENİ TARZI VE DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Yıllar sonra ortaya çıkan yeni fotoğraf karesinde, Atakan’ın çocukluk halinden eser kalmadığı görülüyor. Bir kafede çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektiren 17 yaşındaki Atakan’ın saçlarını uzattığı, boyunun uzadığı ve oldukça zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.