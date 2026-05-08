Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi dördüncü maçında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya geldi.
Normal süresi 80-80 sona eren karşılaşma uzatmalara gitti. Sarı lacivertliler, uzatma periyodunda rakibini 94-90 mağlup etti.
Normal sezonu 4. sırada tamamlayarak play-off'ta 5. sıradaki Zalgiris ile eşleşen Fenerbahçe Beko, seriye saha avantajıyla başladı. Evinde oynadığı ilk maçı 89-78, ikinci maçı ise 86-74 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmandaki üçüncü karşılaşmadan 81-78 mağlubiyetle ayrılmıştı.
Seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko, adını Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ev sahipliği yapacağı Final Four'a yazdırdı. Sarunas Jasikevicius yönetiminde üst üste 3. kez Final Four'a giden Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi Olympiakos oldu.