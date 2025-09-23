38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası öncesinde Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş GAİN başantrenörleri ile takım kaptanlarının katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan 38’inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı öncesi maçın oynanacağı salonda gerçekleşen toplantı Fenerbahçe Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, takım kaptanları Melih Mahmutoğlu ve Yiğit Arslan’ın katılımıyla gerçekleşti.

MELİH'TEN TEPKİ

Başantrenörler ve kaptanların konuşmasının ardından soru cevap kısmına geçildi. Ancak uzun süreli bekleyişin arından basın mensuplarından tek bir soru dahi gelmedi.

Yaşanan durum üzerine oyuncular ve başantrenörler şaşkınlığını gizleyemedi. Kupa maçı öncesindeki kritik toplantıda soru gelmemesi üzerine Fenerbahçe Beko Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu “harikasınız” diyerek basına tepki gösterdi. Bunun üzerine soru cevap bölümü yapılmadı ve toplantı sona erdi.

Bu anlar sosyal medyaya yansıyınca, yaşananlara büyük tepki gösterildi.