CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İngiltere merkezli The Financial Times gazetesine verdiği röportajda, hükümetin partisine yönelik hamleleri “hukuki darbe” olarak nitelendirdi ve Erdoğan’ın Rusya benzeri bir tek parti düzeni kurmaya çalıştığını söyledi.

Özel, yaptığı açıklamada CHP’nin bu gidişata engel olan son güç olduğunu belirtti. İstanbul il başkanlığı seçiminin iptal edilmesiyle başlayan süreç partinin geleceğine dair kaygıları artırdı ve Özel “Geleceğin iktidar partisine darbe yapıldı” dedi.

Özel, CHP’nin her seçimde önde olduğunu hatırlatarak “Kurucu partiye el koymaya çalışıyorlar. Karşımızda otoriter bir yönetim var ve tek seçenek direnmek. Eğer CHP giderse Türkiye de gider” ifadelerini kullandı.

'HAYAT DURMA NOKTASINA GELİR!'

CHP, davaların siyasi amaçlı olduğunun altını çizdi ve hükümet iddiaları sert bir dille reddetti. Özel, davalara karşı barışçıl ama etkili sivil itaatsizlik eylemleri hazırladığını açıkladı.

Özel, “Son seçimleri kazanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olan ve tüm anketlerde önde giden partiyi ele geçirmeye çalışıyorlar... Otoriter bir hükümetle karşı karşıyayız ve... tek seçenek direnmek,” dedi. “CHP giderse, Türkiye de gider.”

Direnişe “Milyonlar değil on milyonlar”ın katılabileceği büyük protestolara hazır olduklarını özellikle söyleyen Özel "Hayatı durma noktasına getirecek eylemler yaparız!' diyerek baskıya boyun eğmeyeceklerini belirtti.

Özel, “Erdoğan seçim kazanamayacağını biliyor bu yüzden Rusya’daki gibi zayıf bir muhalefet istiyor” dedi.

ESKİ SEÇİMLER YENİDEN GÜNDEMDE

CHP ayrıca geçmiş seçimlerin geçerliliğini de sorguladıklarını ve hukuki eylem almaya hazır olduklarını da söyledi.

Özel, Türkiye'deki alt mahkemelerin, yüksek mahkemelerin yetki alanına giren seçim meselelerinde karar verme yetkisine sahip olmadığına ve CHP'nin bu tür kararları tanımayacağına inandığını söyledi.

Ancak, "Erdoğan kirli bir oyun oynuyorsa, biz de aynı oyunu oynayabilir ve ona benzer kurnazlıkla karşılık verebiliriz" diye ekledi.

Özel, "Türkiye'deki tüm yargıçların Erdoğan'ın kontrolü altında olmadığını kabul etmek gerekir," dedi.

Ancak bu hareket tarzının "riskli" olduğunu, çünkü Türkiye'de hukukun üstünlüğünü daha da zedeleyeceğini ve "Erdoğan kanunsuzken, CHP kanunlara uyan" bir kurum olduğunu da sözlerine ekledi.

Özel bu yolun riskli olduğunu kabul ederek “Erdoğan kanunsuz ama CHP hukuka bağlı” dedi.