Soruşturmanın Türkiye ekonomisine olumsuz yansıyacağı yönünde yorumların yer aldığı İngiliz gazetenin analiz haberinde, “Gelişmeler, enflasyonu keskin bir şekilde düşürmeye yardımcı olan piyasa dostu Mehmet Şimşek’i maliye bakanı olarak geri getirmesinden bu yana elde edilen ekonomik kazanımları tehdit ediyor” değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, “İmamoğlu’nun polis tarafından gözaltına alınması bu umutlara ve Türkiye’de demokrasisi ve hukukun üstünlüğünün geleceğine gölge düşürdü” yorumu da yer aldı.

Yatırımcıların korkularına vurgu yapıldı

Analizde İmamoğlu’nun gözaltı sürecine uzanan gelişmelerde değinildi: “Çarşamba günü Türk Lirası’nın dolar karşısındaki düşüşü, yatırımcıların Cumhurbaşkanı’nın yapısal reformlara olan bağlılığına güvenilemeyeceğinden korktuğunun bir işareti. Pek çok kişi Cumhurbaşkanı’nın kendi siyasi geleceğiyle ilgilendiğinden endişe ediyor.”