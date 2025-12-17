Yapay zeka yatırımları son yıllarda küresel piyasalarda büyük bir yükseliş yaşarken, “balon” tartışmaları da giderek alevleniyor. Financial Times’ın düzenlediği yıllık yatırımcı yuvarlak masa toplantısında bir araya gelen uzmanlar, yapay zeka şirketlerinin değerlemelerinin abartılı olup olmadığı ve 2026’da sert bir düzeltme yaşanıp yaşanmayacağı sorusuna yanıt aradı.

UZMANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Toplantıya katılan gazeteciler, fon yöneticileri ve yatırım stratejistleri arasında net bir görüş birliği oluşmadı. Bazı uzmanlar yapay zeka hisselerinde balon işaretleri gördüklerini söylerken, portföy yöneten isimler mevcut fiyatlamaların geçmişteki dot-com balonuna kıyasla daha sağlam temellere dayandığını savundu.

Fon yöneticisi Simon Edelsten, bugünkü yapay zeka devlerinin güçlü bilançolara sahip olduğunu belirterek, “2000 yılındaki gibi temelsiz değerlemeler yok” dedi. Nvidia, Amazon ve Microsoft gibi şirketlerin pahalı olmasına rağmen aşırı uçta bulunmadığına dikkat çekildi.

TALEP GÜÇLÜ AMA BEKLENTİ YÜKSEK

Fidelity’den Niamh Brodie-Machura, yapay zekaya olan talebin tedarik zincirinin tamamına yayıldığını ve arzın hala bu talebi karşılayamadığını söyledi. Ancak yatırımcıların artık harcanan paranın gerçek kazanca dönüşmesini görmek istediğini vurguladı. Beklentilerin karşılanmaması halinde piyasada sert dalgalanmalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

GEÇMİŞTEKİ BALONLARDAN FARKLI MI?

FT yazarı Stuart Kirk ise geçmişte birçok balon gördüğünü belirterek daha karamsar bir tablo çizdi. Kirk, “Her balonda ‘bu kez farklı’ denir ama sonuç değişmez” diyerek yapay zekadaki yükselişe mesafeli durduğunu söyledi.

Katie Martin ise yapay zekanın dönüştürücü gücünü kabul etmekle birlikte, piyasada ciddi bir “köpük” oluştuğunu savundu. Martin, bazı hisse hareketlerinin yatırımcı davranışlarında aşırılığa işaret ettiğini belirterek, bunun klasik balon belirtileri olduğunu ifade etti.

2026 İÇİN EN BÜYÜK RİSK ENFLASYON

Uzmanların üzerinde birleştiği en önemli risk başlığı ise enflasyon oldu. Enflasyonun yeniden yükselmesi ve merkez bankalarının faiz indirimlerini durdurmak zorunda kalması halinde, yapay zeka hisseleri başta olmak üzere tüm piyasalarda satış baskısı oluşabileceği belirtildi.

Özellikle ABD’de ücret artışlarının hızlanması ve mali teşviklerin talebi artırması, 2026’da yeni bir enflasyon dalgası riskini gündeme getiriyor.

YAPAY ZEKAYI NE DURDURABİLİR?

Toplantıda yapay zeka yükselişini tersine çevirebilecek diğer riskler de sıralandı. Bunlar arasında:

Yapay zeka yatırımlarının ticari olarak beklenen verimi sağlamaması

Çinli yapay zeka şirketlerinden gelebilecek düşük maliyetli ve güçlü modeller

Küresel piyasalarda beklenmedik “siyah kuğu” gelişmeleri özellikle öne çıktı.

YATIRIMCILAR NASIL KORUNABİLİR?

Bazı uzmanlar çeşitlendirmenin önemine vurgu yaparken, sadece yapay zeka hisselerine odaklanmanın riskli olduğu görüşünü dile getirdi. Avrupa hisseleri, Japonya piyasası, savunma ve sağlık sektörleri alternatif alanlar olarak gösterildi. Altın ise kimi uzmanlara göre güvenli liman, kimilerine göre ise piyasalardaki köpüğün bir başka göstergesi.

2026 İÇİN UMUT VEREN ALANLAR DA VAR

Toplantıda karamsar senaryoların yanı sıra olumlu beklentiler de dile getirildi. Ukrayna’nın yeniden inşası, Çin teknoloji hisseleri ve İngiltere borsasında görece ucuz kalan şirketler, 2026 için fırsat barındıran alanlar arasında sayıldı.

Uzmanlara göre sonuç belli; yapay zeka büyük bir dönüşüm potansiyeli taşıyor ancak beklentiler çok yükseldi. 2026, bu beklentilerin ne kadarının gerçekçi olduğunun sınanacağı yıl olabilir.