Financial Times, Salı günü yayımladığı haberde, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth adına hareket eden bir borsa danışmanının, bankacılık devi Morgan Stanley aracılığıyla BlackRock ile temasa geçtiğini ileri sürdü. İddiaya göre, Şubat ayında gerçekleşen bu görüşmede, "iShares Defense Industrials Active ETF" (Savunma Sanayii Aktif Yatırım Fonu) üzerinden milyonlarca dolarlık yatırım planlandı.

DEV SAVUNMA ŞİRKETLERİ LİSTEDE

BlackRock verilerine göre, yaklaşık 3,1 milyar dolarlık varlığı yöneten söz konusu fon RTX Corp (eski adıyla Raytheon), Lockheed Martin ve Northrop Grumman gibi savunma sanayiinin dev isimlerini portföyünde barındırıyor. LSEG verileri ise İran ile savaşın başladığı döneme denk gelen son bir ay içinde bu fonun %12,4 oranında değer kaybettiğini gösteriyor.

İŞLEM TEKNİK NEDENLERLE GERÇEKLEŞMEDİ

FT’nin haberinde yer alan bir diğer önemli detay ise planlanan bu yatırımın sonuçlanmaması oldu. Fonun o tarihte henüz Morgan Stanley müşterilerinin alımına açılmamış olması nedeniyle işlemin gerçekleşmediği belirtildi. Danışmanın savunma sanayii ile ilgili başka bir yatırım aracına yönelip yönelmediği ise henüz bilinmiyor.

PENTAGON YALANLADI: TAMAMEN UYDURMA

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Financial Times’ın haberini sert bir dille eleştirdi. Haberin "tamamen asılsız ve uydurma" olduğunu savunan Parnell, gazetenin makaleyi geri çekmesini talep etti.

Parnell açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ne Sayın Hegseth ne de herhangi bir temsilcisi böyle bir yatırım için BlackRock ile iletişime geçmemiştir. Bu, halkı yanıltmak amacıyla kurgulanmış temelsiz ve dürüstlükten uzak bir karalama kampanyasıdır."

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSELİYOR: KARA OPERASYONU KAPIDA

ABD ile İran arasındaki savaş beşinci haftasına girerken, çatışmaların durulacağına dair herhangi bir emare görülmüyor. Washington Post’un haberine göre, ABD Deniz Piyadeleri bölgeye ulaşırken Pentagon’un "İran’da haftalarca sürecek kara operasyonlarına hazırlandığı" iddia ediliyor.

TRUMP'TAN ENERJİ TESİSLERİNE YÖNELİK TEHDİT

Öte yandan, eski Başkan Donald Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada çıtayı daha da yükseltti. Trump, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın "derhal" trafiğe açılmaması ve kısa sürede bir barış anlaşmasına varılmaması durumunda, ABD’nin İran’ın elektrik santrallerini, petrol kuyularını ve Hark Adası’nı "tamamen" yerle bir edeceğini söyledi.