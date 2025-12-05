Dijital ödeme hizmetleri sağlayıcısı Visa, Suriye Merkez Bankası ile ülkenin dijital ödeme ekosistemini geliştirmek ve finansal kapsayıcılığı artırmak üzere stratejik bir yol haritası üzerinde anlaşmaya vardığını duyurdu.

Visa’dan yapılan açıklamada, şirketin Suriye’nin küresel dijital ekonomiye entegrasyonunu desteklemek amacıyla faaliyetlerine başlayacağı belirtildi. Açıklamaya göre Visa, Suriye Merkez Bankası ve ilgili finansal otoritelerle işbirliği yaparak, modern dijital ekonomiye hızlı uyumu hedefleyen stratejik planı hayata geçirecek.

Şirket, aşamalı dijitalleşme süreciyle küresel standartlarda, geleceğe hazır bir ödeme altyapısı kurulmasına katkı sunacağını ifade etti. Visa’nın öncelikli hedefinin, lisanslı finans kuruluşlarıyla birlikte güvenli ve sağlam bir ödeme ekosistemi oluşturmak olduğu kaydedildi.