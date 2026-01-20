İstanbul’da yapımı süren Finans Merkezi’nin inşaatı, taşeron firmalar aracılığıyla ödenmeyen maaşlar, hak gaspları nedeniyle çoğu kez işçi eylemlerine sahne oldu. Merkezde çalışan inşaat işçileri, bu kez de ‘çift bordro’ uygulaması nedeniyle yaşanan hak gaspları ile gündemde.

Sendika temsilcileri, Finans Merkezi’nin inşaatında çalışan çoğu işçinin maaşının taşeronlar aracılığıyla asgari ücret üzerinden gösterildiğini, işten ayrılanların çoğunluğuna ise haklarının verilmediğini iddia etti.

“İşçi, bir dönem haftanın 3 günü maaş için de barınma için de eylem yapmak zorunda kalıyordu” diyerek Finans Merkezi inşaatında bir dönem yaşanan sorunlara dikkat çeken Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut, ‘çift bordro’ uygulamasına değindi.

‘UYGULAMA DAYATILIYOR’

“Finans Merkezi şantiyesinde taşeron firmalar eliyle inşaat işçisine çift bordro uygulaması söz konusu. Hem işçinin hakkı gasp ediliyor hem de devlete ödenmesi gereken vergi ödenmiyor” ifadelerini kullanan Karabulut, “İşçinin maaşı 90 bin lira diyelim. Taşeron maaşı asgariden gösteriyor. İşçiye asgari ödüyor, vergilerini asgariden, dolayısıyla daha düşük ödüyor. Kalan maaş da işçiye elden veriliyor. Çalışan işten ayrılınca da sorunlar katlanıyor. Çünkü taşeron, işçinin haklarını asgari ücret üzerinden vermeye çalışıyor” diye konuştu.

İnşaat-İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Yunus Özgür de “Ne yazık ki sarı baretlilerin çoğuna çift bordro uygulaması dayatılıyor. İşçi, işten ayrılınca haklarını normal maaşından alabilmek için bize geliyor” dedi.

Finans Merkezi şantiyesinde taşeronun insafına ter edilen işçiler, maaşlarını alabilmek için de barınma hakkı için de eyleme çıkmak zorunda bırakılıyordu.

‘Eğer sendikaya gidersen şantiyemizde çalışamazsın’

“Çift bordro uygulamasını hükümetin tespit etmesi de çözmesi de çok basit. Ama yine de bu sorun çözülmüyor. İşçinin, sendikanın bunu çözmesini istiyorlar” açıklamasını yapan Özgür Karabulut, “Bazı işçiler bize bu sorunlar nedeniyle sendikaya geliyor. Müzakere ve eylem yoluyla sorun çözülüyor. Aralık ayında da bu konu nedeniyle eyleme çıktık. Ancak firmadan koktuğu için gelemeyenler de var. Bazı taşeron firmalar, işçiye ‘Sendikaya giderseniz, bir daha şantiyemizde çalışamazsınız’ diyor. İşçi de korkusundan sendikaya gelemiyor, hakkını da alamıyor” diye konuştu.