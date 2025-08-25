Dünyada fındık üretiminde açık ara farkla ilk sırada yer alan Türkiye, son yıllarda kahverengi kokarca ile mücadele etmeye devam ediyor.



Başta Karadeniz olmak üzere Türkiye'nin fındık deposu şehirlerinde üreticilerin kabusu haline gelen kahverengi kokarcalar, bu yıl da başlayan fındık hasadında çiftçinin belini bükmeye devam ediyor.



BAHÇEYE İNDİ, GÖZLERİNE İNANAMADI



Sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntülerde Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık yetiştiriciliği yapan bir çiftçi, tarlaya girdiğinde ürünlerinin büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiğine şahit oldu.



64 yaşında olduğunu belirten çiftçi, bu kadar vahim bir durumla ilk kez karşılaştığını belirterek "Hayatımda böyle bir şey görmedim. Ürünü toplamayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.



Yüzde 70-80'e yakın rekolte kaybı olduğunu belirten çiftçiler, "Ömrümde ilk defa böyle bir şey görüyorum. Malımızın zekatını vermiyoruz, başımıza bunlar geliyor. Toplamayı düşünmüyorum" diyerek yaşadıkları durumu anlattı.