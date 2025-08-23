CHP lideri Özgür Özel’in önceki gün “Ev hapsinde olanlar restoranlarda fink atıyor” sözlerinin ardından dün sürpriz bir gelişme yaşandı.

“Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” lideri olarak tutuklanan, ardından etkin pişmanlık ifadesiyle ev hapsine çıkan Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsi kaldırıldı. Çok sayıda kamu kurumunun yanı sıra AKP’li belediyelerle yaptığı işlere ilişkin bir işlem yapılmayan Aktaş, 13 Ocak’ta Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan operasyon ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile birlikte tutuklanmıştı. Aktaş “etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanabilmek için bir dizi ifade vermiş ve bu ifadeler üzerine bazı CHP’li belediyelere yönelik yeni operasyonlar düzenlenmiş ve 8 CHP’li başkan tutuklanmıştı. Aktaş’ın ifadeleri “etkin pişmanlık” kapsamında değerlendirilerek ev hapsi adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

ERTAN DA YARARLANDI

Aktaş’ın ev hapsi kararı da kaldırıldı. Ayrıca, İBB soruşturmasında tutuklu bulunan ancak daha sonra ‘’etkin pişmanlık’’ hükümlerinden yararlanan İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız hakkındaki ev hapsi kararının da kaldırıldığı öğrenildi.