2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Finlandiya, Gürcistan'ı 93-79 yenerek yarı finale yükseldi.

Finlandiya, EuroBasket'te ilk kez adını son 4 takım arasına yazdırdı. 

  • Salon: Arena Riga
  • Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Julio Anaya (Panama), Gatis Salins (Letonya)
  • Finlandiya: Little 3, Grandison 2, Valtonen 8, Jantunen 19, Markkanen 17, Salin 14, Nkamhoua 8, Maxhuni 15, Muurinen 7, Gustavson
  • Gürcistan: Baldwin 2, Sanadze 19, Shengelia 18, Mamukelashvili 22, Bitadze 14, Andronikashvili, Burjanadze 2, Shermadini 2, Ochkhikidze
  • 1. Periyot: 28-15
  • Devre: 57-40
  • 3. Periyot: 71-62
  • Diskalifiye: 36.47 Shengelia (Gürcistan)