2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Finlandiya, Gürcistan'ı 93-79 yenerek yarı finale yükseldi.
Finlandiya, EuroBasket'te ilk kez adını son 4 takım arasına yazdırdı.
- Salon: Arena Riga
- Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Julio Anaya (Panama), Gatis Salins (Letonya)
- Finlandiya: Little 3, Grandison 2, Valtonen 8, Jantunen 19, Markkanen 17, Salin 14, Nkamhoua 8, Maxhuni 15, Muurinen 7, Gustavson
- Gürcistan: Baldwin 2, Sanadze 19, Shengelia 18, Mamukelashvili 22, Bitadze 14, Andronikashvili, Burjanadze 2, Shermadini 2, Ochkhikidze
- 1. Periyot: 28-15
- Devre: 57-40
- 3. Periyot: 71-62
- Diskalifiye: 36.47 Shengelia (Gürcistan)