Sayıştay Başkanlığı'nın yayınladığı 2024 yılı denetim raporu, Elazığ’daki Fırat Üniversitesi’nde ciddi mali usulsüzlükleri gözler önüne serdi.

Rapor, bilimsel araştırma projesi kapsamına girmediği halde iki bilimsel etkinliğe mali destek sağlandığını kaydetti.

FIRAT ÜNİVERSİTESİNDE USULSÜZ PROJE DESTEĞİ

Denetim raporuna göre, 2024 yılı içerisinde Fırat Üniversitesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Kadın Çalışmaları Konferansı” ve “İslam ve Medeniyet 4. Uluslararası Sempozyum Ahlak” başlıklı etkinlikler, bilimsel araştırma projesi kapsamında desteklendi.

Ancak Sayıştay’a göre bu etkinlikler, proje tanımıyla örtüşmeyen, yalnızca organizasyon faaliyetinden ibaret çalışmalar.

Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerini Destekleme Yönergesi’nde kongre ve sempozyum düzenleme projeleri tanımlanmış olsa da, Sayıştay raporu bu tür faaliyetlerin bilimsel çıktılar üretmeyen, araştırma, raporlama ve yayın gibi süreçleri içermeyen etkinlikler olduğunu vurguluyor.

Rapor, bu desteklerin, bilimsel araştırma projesi tanımıyla bağdaşmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor.