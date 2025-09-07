CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyum heyetinden bir kişi daha çekildiğini açıkladı. CHP İstanbul’a kayyum atanan Gürsel Tekin’in “Aslan Arkadaşlarım” diye paylaştığı videoda yanındaki isimlerden Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, heyetten çekildiğini açıklamıştı. Dün yedek listede ismi bulunan Gökmen Güneş de ayrıldığını duyurdu.

PAYLAŞIM YAPTI

Hasan Babacan’ın yerine görev alacağı iddia edilen Gökmen Güneş, konuya açıklık getirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, heyette yer almadığını ve herhangi bir davet almadığını belirten Güneş, şu ifadeleri kullandı: “Sn. Gürsel Tekin’den ve/ veya herhangi bir yetkili merciden çağrı heyeti daveti almadım, çağrı heyetinde de bulunmam söz konusu değil.”

Tekin il başkanı olarak video yayınlamıştı

CHP’de İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak kayyum atanan Gürsel Tekin bir videoyla heyeti kamuoyuna tanıtmıştı.