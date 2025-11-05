Romanya'da bir fırının vitrininde ekmeklerin arasında gezen dev bir fareyi fark eden müşteri hemen telefonunun kamerasıyla o anları kaydetti.

Görüntülerde, vitrindeki ekmeklerin arasında rahatça dolaşan fare açıkça görülüyor.

İddiaya göre fırın sahibi, görüntülerin yayılmaması için videoyu çeken müşteriye 10 bin dolar teklif etti. Ancak müşteri bu teklifi reddetti ve video kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından yetkililer devreye girdi ve fırının faaliyetleri durduruldu.

Olay, ülkede gıda güvenliği ve hijyen standartlarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.