İstanbul’da yapılması planlanan Damla Kent konut projesi için çıkarılan konut sertifikaları, borsada işlem görmeye başladıktan sonraki ilk ayda %16 oranında değer kaybı yaşadı. Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “%25 indirimli ev alma fırsatı” olarak duyurduğu bu yatırım aracına yoğun ilgi olmuştu. Ancak yatırımcıların beklentileri kısa vadede karşılık bulmadı.

700 BİNİN ÜZERİNDE YATIRIMCIDAN 21,4 MİLYAR LİRA

Damla Kent konut sertifikaları, halka arz sürecinde büyük ilgi görerek yaklaşık 767 bin yatırımcıdan toplam 21,4 milyar TL topladı. Ancak Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı günden bu yana, sertifikaların fiyatı 7,59 TL’den 6,37 TL’ye kadar geriledi. Bu da yaklaşık 26 işlem gününde %16’lık bir değer kaybı anlamına geliyor.

BİR AYDA 3,4 MİLYAR TL'LİK KAYIP

Sertifikalardaki bu düşüş, yatırımcının toplam zararını yaklaşık 3,4 milyar TL’ye çıkardı. Yani konut edinme hayaliyle veya yatırım amaçlı bu sertifikaları alan on binlerce kişi, yalnızca bir ayda önemli bir değer kaybıyla karşı karşıya kaldı.

Damla Kent projesi, özellikle ilk evini alacaklara hitap etmesi ve Murat Kurum’un “%25 indirimle konut edinme imkânı” şeklindeki açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Sertifikalar, aynı zamanda ikincil piyasada işlem görebilen ilk konut sertifikalarından biri olarak tanıtılmıştı.