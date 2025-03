ABD'nin First Lady'si Melanie Trump'ın desteklediği ve "deep fake" olarak bilinen, yapay zeka ile ünlü isimleri taklit eden içerikleri durdurmayı amaçlayan Take It Down (İndir Şunu) yasa tasarısı giderek daha fazla destek kazanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada yasa tasarısını desteklediğini duyurdu. Tasarı, özellikle yapay zeka tarafından üretilen içerikleri hedef alıyor ve izinsiz paylaşılan müstehcen görüntülerin kaldırılmasını hedefliyor.

Melania Trump, Kongre binasında düzenlenen toplantıda, “Her genç insanın kendini güvenli bir çevrimiçi ortamda ifade edebilmesi hakkıdır. Gençler, yapay zeka çağında istismarın gölgesi altında yaşamamalılar” dedi.

DEEPFAKE'E KARŞI EN KAPSAMLI YASA

Tasarı, sosyal medya platformlarının ve teknoloji şirketlerinin çocuk istismarı materyalleri ve müstehcen görüntüleri, mağdurun bildiriminden itibaren 48 saat içinde kaldırmasını zorunlu kılıyor. Ayrıca, bu tür içerikleri paylaşan kişilere hapis cezası öngörüyor.

Federal Ticaret Komisyonu (FTC), yükümlülüklerini yerine getirmeyen teknoloji şirketlerine dava açma yetkisine sahip olacak. Tasarı, deepfake ile yapılmış ve "intikam videosu", yani çiftlerin birbirine gönderdiği özel içeriğin ilişki sonrasında internette paylaşılması gibi istismar içeriklerine karşı da kapsamlı önlemler içeriyor.

En çok üzerinden durulan madde ise, yapay zeka ile üretilen çocuk cinsel istismar içeriklerinin durdurulması oldu. Yasa tasarısı, böyle içeriklerin anında kaldırılmasını ve bu içeriği üretenlerin de hapis cezasına çarptırılmasını öngörüyor.

YASA OLMASINA GÜNLER KALDI

Yasa tasarısı, Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz ve Demokrat Senatörler Amy Klobuchar ile Cory Booker gibi isimler tarafından destekleniyor. Geçtiğimiz ay Senato’da oybirliğiyle kabul edilen tasarı, Temsilciler Meclisi’nden geçmeyi bekliyor.

Temsilciler Meclisi üyeleri, Pazartesi günü yaptıkları açıklamada tasarının geçişine hazır olduklarını belirtti. Enerji ve Ticaret Komitesi Başkanı Brett Guthrie, yasa tasarısına ilişkin kapsamlı bir eğitim oturumunun çok yakında düzenleneceğini açıkladı. Komitenin önümüzdeki haftalarda bu yasayı öncelikli olarak ele alacağını vurguladı.