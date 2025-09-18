Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron, Brigitte Macron’un erkek olarak doğduğuna yönelik iddialara karşı ABD’de açtıkları davada mahkemeye “fotoğraflar ve bilimsel kanıtlar” sunmaya hazırlanıyor.

Macron çiftinin avukatı Tom Clare, sağ görüşlü Amerikalı yorumcu Candace Owens’a karşı açılan iftira davasında, söz konusu belgeleri mahkemeye sunacaklarını açıkladı. Owens, Brigitte Macron’un erkek olarak doğduğunu iddia eden paylaşımlar yapmış ve bu iddiaları defalarca dile getirmişti.

MACRON'LAR ÜZGÜN

BBC’nin Fame Under Fire adlı podcast programına konuşan avukat Clare, Macron’un bu iddiaları “inanılmaz derecede üzücü ve dikkat dağıtıcı” bulduğunu söyledi.

Clare, Brigitte Macron’un hamileliği ve çocuklarını büyüttüğüne dair fotoğrafların da mevcut olduğunu belirterek, “Bu belgeler kurallar ve standartlar çerçevesinde mahkemeye sunulacak” dedi.

İDDİAYA TÜM İTİBARINI ORTAYA KOYDU

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan ve muhafazakâr ABD gazetesi Daily Wire’ın eski yorumcusu olan Owens, Mart 2024’te söz konusu iddiaya “tüm mesleki itibarını koyacağını” söylemişti. Owens’ın avukatları ise davanın reddedilmesi için mahkemeye başvurdu.

Brigitte Macron hakkındaki iddialar ilk olarak 2021 yılında Fransız blog yazarları Amandine Roy ve Natacha Rey tarafından yayımlanan bir YouTube videosuyla gündeme gelmişti. Macron ailesi, 2024’te Fransa’da Roy ve Rey’e karşı açtığı iftira davasını kazanmış, ancak karar 2025’te temyizde, “gerçeğe dayanmayan açıklamaların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebileceği” gerekçesiyle bozulmuştu.

MACRON'LAR HAREKETE GEÇTİ

Macron çifti, Temmuz 2025’te Owens’a karşı ABD’de dava açtı. Dilekçede, Owens’ın “bilinen komplo teorisyenleri ve kanıtlanmış iftiracıları destekleyen iddiaları çürütmeye yönelik güvenilir kanıtları görmezden geldiği” öne sürüldü.

ARALARINDA 24 YAŞ VAR

Çiftin arasındaki 24 yaş ise her zaman gündeme gelen konular arasında yer almıştı. Macron 1977 doğumlu iken eşi Brigitte'nin 1953 doğumlu olması basının her zaman dikkatini çekti.

15 YAŞINDAYKEN TANIŞTI

Brigitte 1993'te, 39 yaşındayken, öğretmen olduğu La Providence Lisesi'nde 15 yaşındaki Emmanuel Macron ile tanıştı ve Macron da kızının öğrencisi ve sınıf arkadaşıydı. Brigitte, Ocak 2006'da Auzière'den boşandı ve 20 Ekim 2007'de Macron ile evlendi