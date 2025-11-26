Çanakkale’nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak gün içindeki bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.

Duyuruya göre, Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli’den 11.00, 15.00 ve 19.00; Bozcaada’dan 10.00, 14.00 ve 18.00 seferleri yapılamayacak. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe’den 13.00 ve 17.00, Gökçeada’dan ise 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.