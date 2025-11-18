Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün yapılması planlanan 8 seferin şiddetli hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Kuruluşun internet sitesinde yer alan bilgilere göre; saat 07.00 ve 09.30’daki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri ile 08.00 ve 11.30’da yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek. Ayrıca 09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) seferlerinin de iptal edildiği bildirildi.

FERİBOT SEFERLERİ AKSADI

Kuzey Ege’de etkisini artıran kötü hava, feribot ulaşımını da olumsuz etkiledi. Kabatepe–Gökçeada hattında gün içinde yapılması planlanan bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği açıklandı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında seferleri sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Kabatepe’den Gökçeada’ya saat 09.00 ve 14.00, Gökçeada’dan Kabatepe’ye ise 07.00 ve 12.00 seferlerinin yapılacağını bildirdi. Ancak Kabatepe çıkışlı 13.00, 17.00 ve 21.00; Gökçeada çıkışlı 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

BOZCAADA HATTINDA SAAT DEĞİŞİKLİĞİ

Geyikli–Bozcaada hattında da planlamada zorunlu değişikliklere gidildi. Bozcaada’dan 18.00’de yapılması gereken sefer 17.00’ye alınırken, Geyikli’den 19.00’da yapılması planlanan seferin 18.00’de gerçekleştirileceği duyuruldu.