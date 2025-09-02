Met Office, Met Éireann ve Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI) tarafından duyurulan liste, yaklaşık 50 bin isim arasından seçildi. İlk üç isim Amy, Bram ve Chandra oldu.

FIRTINALARA NEDEN İSİM VERİLİYOR?

Fırtınalara isim vermek yalnızca onları etiketlemek anlamına gelmiyor; aynı zamanda halkın tehlikeyi ciddiye almasını sağlamak için önemli bir adım olarak görülüyor. Met Office baş meteoroloğu Rebekah Hicks, bu yöntemle medyanın ve halkın daha etkili iletişim kurabildiğini, bunun da hayat kurtarabileceğini ifade etti.

Araştırmalar da bu yöntemin işe yaradığını gösteriyor. Örneğin, ağustos ayında yaşanan Floris Fırtınası’nda, turuncu uyarı verilen bölgelerde yaşayanların yüzde 93’ü uyarılardan haberdardı ve yüzde 83’ü önlem aldı. Ocak ayında etkili olan Éowyn Fırtınası sırasında ise İrlanda’nın resmi hava durumu sitesi iki gün içinde üç milyon kez ziyaret edildi.

İSİMLER NASIL BELİRLENİYOR?

Fırtınalar alfabetik sıraya göre adlandırılıyor ancak Q, U, X, Y ve Z harfleri listede yer almıyor. İsimlerin kolay telaffuz edilebilir olması, farklı dillerdeki anlamları, toplumsal duyarlılık yaratma ihtimali ve ünlü kişilerle olası bağlantıları seçim kriterleri arasında yer alıyor.

Bu yılki listede bazı isimler ilham verici kişisel hikâyelerle dikkat çekiyor. Violet ismi, 27 haftalıkken doğan ve annesi hastayken hayata tutunan bir bebekten ilham aldı. Stevie ismi ise Fleetwood Mac’in solisti Stevie Nicks’e ve grubun ünlü şarkısındaki “Thunder only happens when it’s raining” sözlerine gönderme yapıyor.

KAÇ FIRTINA İSİM ALIYOR?

Bir fırtınaya yalnızca İngiltere, İrlanda veya Hollanda’da “orta” ya da “yüksek” etki yaratma ihtimali varsa isim veriliyor. Rüzgâr şiddeti ana kriter olsa da yağış ve karın etkisi de göz önünde bulunduruluyor.

İsim listesi her yıl eylül başından bir sonraki ağustos sonuna kadar geçerli oluyor. 2024-2025 sezonunda şimdiye kadar “F” harfine kadar ulaşıldı ve 1 Ağustos’ta Floris isimli fırtına kaydedildi. Bazı yıllar az sayıda fırtına isim alırken, 2023-2024 sezonu 12 fırtınayla rekor kırdı.