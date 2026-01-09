Süper Kupa finali öncesi İstanbul'daki kötü hava koşulları Galatasaray-Fenerbahçe derbisini etkiledi.



Derbinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kuvvetli lodos ve yağmur bekleniyor. Bu yüzden Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa Finali'nin saatini fırtına riski nedeniyle 18.45'e çekti.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçın planlanan saati 20.30 olarak açıklanmıştı. Ancak meteorolojik verilerin akşam saatlerinde ağırlaşacak olması nedeniyle dev derbinin saati değişti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir."

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da 10 Ocak Cumartesi günü yer yer sağanak yağış görülebileceği ve sıcaklığın akşam saatlerinde düşebileceği tahmin ediliyor. Valilik, yaptığı açıklamada vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.