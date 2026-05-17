Beşiktaşlı Ernest Muçi’nin takımı faydası, Trabzonspor’u yeni bir Beşiktaşlı oyuncuya yöneltti: El Bilal Toure. Çaykur Rize maçı sonrası Beşiktaş’a veda eden Malili futbolcu için bordo-mavililer harekete geçti. Atalanta, Toure’yi satmak istiyor ve bordo-mavililer ile görüşme halinde. Yüksek maliyetli yıldızlar yerine potansiyelli, maliyet-Performansı yüksek oyuncuları tercih eden Başkan Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Fatih Tekke’nin listesinde Toure’nin yanı sıra Joseph Paintsil, Anders Dreyer, Aral Şimşir, Mithat Pala ve Christian Makoun gibi isimler bulunuyor.