Türkiye’nin en büyük tarım satış kooperatifi, dünyanın ise en büyük fındık kooperatifi Fiskobirlik’in, Karadeniz sahil yolundaki denize sıfır konumdaki 7,5 dönümlük arazisinin satışa çıkarılması tepkilere neden oldu. Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan,”Fiskobirlik’i kişisel emellerine alet ediyorlar” dedi.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Yönetim Kurulu Başkanlığını AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar’ın yaptığı Fiskobirlik’in, yaklaşık 2 milyar liralık borç batağında olduğunu, kurumun her gün 2,5 milyon lira faiz ödemek zorunda kaldığını söyledi.

ATA’NIN TALİMATIYLA

Fiskobirlik yönetiminin adeta tasfiye etmek istercesine kurumun sahip olduğu gayrimenkulleri satmayı sürdürdüğünü belirten Karan, kamuoyunda büyük tepkiye neden olan Giresun’daki 7,5 dönümlük son arazi satışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Karan, Fiskobirlik’in 1937 yılında Atatürk’ün talimatıyla kurulan ve asırlık bir fındık üretici birliği olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

2.5 MİLYON FAİZ YÜKÜ VAR

“Fiskobirlik, bugün geldiği noktada sanki tasfiye ediliyor gibi, kişilerin şahsi çıkarlarına, emellerine hizmet ediyor noktaya gelmiştir. Şu anda bütün gayrimenkullerine birebir ipotek karşılığında bankalardan kredi kullanılmış, mal varlığının tamamı kadar borcu vardır. Ne yazık ki son günlerde Fiskobirlik yine arazi satışları ile gündeme geliyor. Son yıllarda Tirebolu ve Fatsa ile Giresun’da Genel Müdürlüğün önü, Entegre Tesisinin önü, ne buluyorlarsa, hangisi öncelikle satılıyorsa onu satma derdine düşmüş bir yönetimle karşı karşıyayız” diye konuştu. Ziraat Odası Başkanı Karan, kurumun ticari borçlarına da değinerek, “2 milyar liraya yakın ticari banka borcu olduğunu, günlük 2,5 milyon lira civarında bir faiz yükü ile karşı karşıya olduğunu görüyoruz.”

Satarak borç kapatmaya çalışıyorlar

Nurittin Karan, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar’ın, kurumu kişisel emellerine alet ettiğini öne sürerek, şunları kaydetti: “Aslında Yönetim Kurulu Başkanının milletvekili olması kurum için bir avantaj olması lazım. Ama biz görüyoruzki başkanın milletvekili olması kurum için bir dezavantaja dönüşmüş. Başkan sadece kurumu borçlandırmak için milletvekilliğini kullanıyor, kişisel emellerine alet ediyor. Bu araziye Giresun Üniversitesi de takas yoluyla talip olduğunu açıkladı. Fakat Bayraktar buna yanaşmıyor. Çünkü onlara acil para lazım. Arazileri satmaları gerekiyor.” Fiskobirlik’in kurtuluşunun sadece gayrimenkul satışı ile çözülemeyeceğini ifade eden Karan, yetkililerden bu duruma bir çözüm üretmelerini istedi.