Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir’in ilişkisi magazin gündeminden düşmüyor. Sarıkaya’nın Yves Saint Laurent (YSL) defilesinden paylaştığı karelere Demir’in “Fıstığım” yorumunu yapması sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.



YAZ AYLARINDA DÜĞÜN İDDİASI

Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın haberine göre çiftin yaz aylarında evlenmeye hazırlandığı iddia ediliyor.





Mehmet Üstündağ şu sözlerle iddialarını dile getirdi:

Ciddi ciddi evlilik konuşmaya başlamışlar. Boy boy çocuk istiyorlarmış. Evlilik ikisi de düşünüyor, çocuk isteyen taraf da Mert...



MERT DEMİR'İN ANNESİNDEN EVLİLİĞE ONAY VERMİŞTİ

Mert Demir’in annesi Gülgün Demir, oğlunun Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili ilk kez konuştu. Demir, “Serenay çok tatlı, hanım hanımcık. İkisi de birbiriyle çok mutlu. Bana söz yok. Evlenmek isterlerse öyle olur” ifadelerini kullandı.

Çiftin sosyal medyadaki samimi paylaşımları ve aile onayı, magazin takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Hayranlar, “Fıstığım” yorumunun ardından evlilik iddiasını heyecanla takip etmeye devam ediyor.