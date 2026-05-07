Cem YILDIRIM

Şanlıurfa Ceylanpınar’da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) açtığı fıstık ihalesinde sahtecilik yaşandı ve devlet kurumu dolandırıldı.

İhaleyi alan firma kefalet mektubu ve sigorta kefalet belgesi verdi, fıstık çuvallarını kamyona yükleyip gitti. Belgelerin ve firmanın sahte olduğu ortaya çıktı. 200 milyon lira değerindeki tonlarca fıstığın izine rastlanmadı.

VURGUN MECLİS’TE

Vurgunu CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Meclis Genel Kurulu’na taşıdı. “Bugüne kadar çok vurgunlar duymuştuk ama bu kez bambaşka bir vurgun öğrendik” diyen Alp sorumluların tespit edilerek hesap vermesi gerektiğini belirtti. Alp, “TİGEM bir ihale açıyor ve Tarım İşletmesi’nin fıstıklarını ihaleyle satıyor. Fıstıkları kamyon götürmüşler” sözleriyle yaşananları anlattı.

TİGEM, Şanlıurfa’da 58 ton kuru fıstığı açık artırmayla satışa çıkardı. İhale 30 Nisan’da Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda yapıldı. Belirlenen muhammen fiyatın ton başına 680 bin TL olduğu açıklanmıştı.

BAŞTAN AŞAĞI SAHTE

Alp, “Nasıl olur da bu kadar sahtecilik anlaşılmaz” diyerek, hesap sorulmasını istedi:

“Daha önce banka teminat mektubuyla yapılan ihalelerde bu kez fıstıklar sigorta kefalet senediyle satılıyor. Adam fıstığı yükleyip gidiyor, sonra parayı ödemiyor. Yüklenicinin banka kefalet mektubu da sigorta kefalet mektubu da sahte çıkıyor. Firma da sahte. Devletin fıstığını çaldıran TİGEM Genel Müdürü’nün hesap vermesi gerekir.’’