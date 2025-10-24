Arıların bitki reçinelerinden ürettiği propolis, kovanlarını mikroplardan korumak için kullandıkları güçlü bir madde. İnsanlar ise bu reçineyi bağışıklık sistemini güçlendirmek, hastalıklardan korunmak ve vücut direncini artırmak için tercih ediyor.

Uzmanlar, propolisin içerdiği flavonoid, fenolik asit ve antioksidan bileşenlerin, vücudu zararlı mikroorganizmalara karşı doğal bir kalkan haline getirdiğini belirtiyor.

HASTALIKLARI HAFİFLETİYOR

- Propolis, sadece koruyucu değil aynı zamanda iyileştirici etkisiyle de biliniyor.

- Soğuk algınlığı, grip, boğaz enfeksiyonu gibi rahatsızlıklarda semptomları hafifletiyor.

- Ağız içi yaralar, aft ve uçukların iyileşmesini hızlandırıyor.

- Hücre yenilenmesini destekleyerek ciltteki yanık ve kesiklerin kapanmasını kolaylaştırıyor.

- Bilimsel çalışmalar, propolisin antibakteriyel gücü sayesinde mikropların çoğalmasını engellediğini ve dokuların yenilenmesini desteklediğini gösteriyor.

ZİHİNSEL VE FİZİKSEL DAYANIKLILIĞI ARTIRIYOR

Araştırmalara göre propolis, sadece bağışıklık sistemi için değil, zihinsel performans ve enerji açısından da fayda sağlıyor. Bazı çalışmalar, sinir hücrelerini koruyabileceğini ve hafıza fonksiyonlarını destekleyebileceğini öne sürüyor. Bu nedenle propolis, yoğun stres dönemlerinde doğal destek olarak görülüyor.

FİYATI 1000 TL'Yİ BULUYOR

Artan ilgiyle birlikte propolis fiyatlarında da yükseliş var.

- Sıvı ve damla formları: 200 – 450 TL

- Kapsül veya tablet ürünler: 400 – 1000 TL

- Vitamin katkılı özel formüller: 1000 TL’nin üzerinde

Uzmanlar, propolis alırken içeriği ve üretici markayı dikkatle incelemeyi öneriyor. Doğal etiketi taşısa da her ürün aynı kaliteyi sunmayabiliyor.

HER DOĞAL ÜRÜ HERKESE UYGUN DEĞİL

Arı ürünlerine alerjisi olan kişilerin propolisten uzak durması gerekiyor. Ayrıca hamile ve emziren kadınların da doktora danışmadan kullanmaması tavsiye ediliyor.