Hatay’ın Samandağ ilçesi ve çevresindeki ormanlarda kendiliğinden yetişen defne ağaçlarının tohumları, her yıl olduğu gibi bu sezon da vatandaşlar tarafından toplanıp işleniyor. Toplanan tohumlar büyük kazanlarda suyla kaynatıldıktan sonra damıtma yöntemiyle defne yağına dönüştürülüyor. Sabun, krem ve kozmetik ürünlerinin yapımında değerlendirilen yağ, bölgede halk arasında ağrı ve romatizmal rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılması nedeniyle de yoğun ilgi görüyor.

Geçen yıl litre fiyatı 400 TL olan defne yağı, bu yıl kuraklık ve verim düşüklüğü nedeniyle 1000 TL’ye kadar yükselerek dikkat çekti.

"DOĞAL GELİR KAYNAĞI"

Çocukluğundan bu yana defne yağı üreten 61 yaşındaki Mehmet Yurdan, üretimdeki düşüşün temel nedeninin yağış azlığı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yağmurun yetersizliği hem defne ağaçlarını hem de diğer tarım ürünlerini etkiledi. Normalde her yıl birçok evin önünde kazanlar kaynar, defne yaprağından sabun ve yağ üretilirdi. Bu yıl sıcak hava ve verimin düşük olması nedeniyle o eski hareketlilik yok. Defne yağı özellikle bölgede çok sevilen bir ürün; doğal olması, güzel kokusu ve cildi yumuşatması nedeniyle herkes tarafından tercih ediliyor. Bu yıl üretim az olsa da defne, Hatay'da hala önemli bir doğal gelir kaynağı olarak değerini koruyor" dedi.

"HEM HOŞ KOKU HEM DE TEMİZLİK SAĞLIYOR"

Yurdan, defne yağının kullanım alanlarının da oldukça geniş olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Defne yağı; parfüm ve kozmetik sektöründe de kullanılıyor, küçük şişelerde satıldığı ve piyasada oldukça talep görüyor. Bölge halkı tarafından yıllardır hem şifa hem de temizlik amacıyla kullanılmaya devam ediyor. Kas ve eklem ağrılarına iyi geldiği düşünülüyor, saç derisini beslediği ve kepeği azalttığı biliniyor. Ciltte doğal bir antiseptik görevi görerek hem bakım hem de hijyen sağlıyor. Defne yağı, sabun yapımında kullanılarak hem hoş koku hem de temizlik sağlıyor."