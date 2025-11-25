Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kırmızı et alamayan vatandaş çareyi uygun fiyata balık almada buldu. Vatandaş balığın hem uygun hem ucuz olduğu için aldığını ifade etti.

Ekonomik durumunda dolayı balığı tercih ettiklerini ifade eden vatandaş, "Ucuz olduğu için balığı tercih ediyorum. Kırmızı et ve tavuk alacak paramız yok, anca balığa gücümüz yetiyor. İki kilo balık 100 lira, yarım kilo tavuk 150 lira" dedi.

KIRMIZI ET ALAMAYAN BALIK ALIYOR

Balık fiyatının 150 lira ile 50 liraya arasında değiştiğini ifade eden Balık satıcısı Mehmet Yanık, tatlı su çuprası kilosunu 50, sazanın büyük boyunu 120, orta boyunu 100, küçük boyunu 50 lira olarak fiyatlandırdıklarını ifade etti.

Balıkları kırmızı et ve tavuk fiyatlarının yüksekliğinden dolayı uygun fiyata verdiklerini söyleyen Yanık, "İnsanlara en yararlı şey balıktır" diye konuştu.