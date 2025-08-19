Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, en sert yüzünü gıda fiyatlarında göstermeye devam ediyor.



Meyve, sebze ve temel gıda fiyatlarında yaşanan artışlara her gün yenisi eklenirken, son zam haberi ise mutfakların vazgeçilmezi yumurtadan geldi.



'OKULLAR AÇILINCA FİYATLAR YÜKSELECEK'



Yaz aylarında 100 liraya kadar gerileyen yumurta fiyatları, son haftalarda 30’lu kolide 160-170 liraya çıktı. YUMBİR Başkanı İbrahim Afyon, yumurtanın üreticiden çıkış fiyatının 3 lira civarında olduğunu, markette ise 5.5 liraya kadar ulaştığını söyledi. Okulların açılmasıyla talebin artacağını ve fiyatların bir miktar daha yükselebileceğini belirten Afyon, bunun fırsatçılık olmadığını vurguladı. Tüketicilere ise “Yüksek fiyatlara talep göstermesinler” uyarısında bulundu.



HABERİ ALAN MARKETE KOŞUYOR



Öte yandan yumurta fiyatlarında yaşanacak artışa ilişkin beklenti, çok sayıda vatandaşın erkenden stok yapmaya başlamasına neden oldu. Normal şartlar altında buzdolabında 3 ila 5 hafta arasında bozulmadan tüketilebilen yumurtalar, uygun tekniklerle dondurucuda 6 ayın üzerinde muhafaza edilebiliyor.



Eylül ayında başlayacak eğitim dönemiyle birlikte fiyatlarda görülmesi beklenen artış öncesi çok sayıda vatandaş, yumurta stoklayarak kış için bütçe planlaması yapmaya başladı.