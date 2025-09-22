Trabzon’da av sezonunun başlamasıyla birlikte balık tezgâhları dolup taştı. Özellikle hamsi, istavrit, sardalya ve barbun bolluğu vatandaşların yüzünü güldürürken, fiyatlarda yaşanan sert düşüş dikkat çekti. Dün 250 liradan satılan hamsi, bugün 150 liraya geriledi. Böylece bir günde yüzde 40’lık düşüş yaşandı.

İSTAVRİT, HAMSİ, TIRSİ HEPSİ UCUZLADI

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde tezgâhlarda hamsi ve istavrit 150, tirsi 200, somon ve alabalık 250, mezgit 300 ile 450, çipura ise 450 liradan satışa sunuldu. Balıkçılar, yağmur sonrası denizdeki bereketin artmasıyla çeşitlerin çoğaldığını ve fiyatların aşağıya çekildiğini belirtti.

EN HESAPLI SAĞLIKLI BESİN SOFRALARI DOLDURUYOR

Balıkçı esnafı Nusret Özgün, sezonun bereketli başladığını vurgulayarak, “Bugün tezgâhlarımızda 20 çeşit balığımız var. Deniz çalkalandıkça çeşitlerimiz daha da artacak. Fiyatların ucuzlamasıyla vatandaşlarımız daha çok balık tüketecek. İnsan sağlığı için balık tüketin diyoruz” dedi.

FIRINDA LEVREK, TAVADA HAMSİ

Vatandaşların en çok ızgara ve fırında levrek ile çuprayı tercih ettiğini söyleyen Özgün, kızartmalarda ise barbunya, hamsi ve turna balığının öne çıktığını dile getirdi.

Balık tüketimini alışkanlık haline getiren Mustafa Çelik ise “Haftada iki kez balık almaya geliyoruz. Çocuklarımın beyin gelişimi ve sağlığı için en faydalı besinlerden biri. Düzenli olarak tüketiyoruz” diyerek balığın aile sofralarının vazgeçilmez ürünü olduğunu belirtti.