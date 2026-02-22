2021'de alanlar "yatırım" diye seviniyordu, şimdi başlarını duvarlara vuruyor. Tesla Model Y, 5 yılda değerinin yüzde 60'ından fazlasını kaybetti. 40 bin dolarlık araç, 21 bin dolara düştü. Ama bu çöküş, birileri için fırsata döndü.



"OYUN DEĞİŞTİRİCİ" ÇÖKTÜ



2021'de piyasaya çıktığında tüm piyasayı değiştireceği söylendi. Sıfırından pahalıya, ikinci eli yok satıldı. Tesla Model Y, elektrikli araç devriminin simgesiydi. Ama aradan 5 yıl geçti, oyun değişti, kurallar değişti, fiyatlar çöktü. iSeeCars verilerine göre Model Y, elektrikli araç tarihinin en sert değer kaybını yaşadı. 40 bin dolarlık araç, şimdi 21 bin dolara el değiştiriyor.





SIFIR İNDİRİM, İKİNCİ ELİ VURDU

Tesla, artan rekabet karşısında sıfır araç fiyatlarında agresif indirimlere gitti. Bu indirim, ikinci el piyasasını domino etkisiyle çökertti. Yeni alanlar ucuza binince, eski sahiplerinin elindeki araçlar değersizleşti. Ama bu çöküşün tek nedeni Tesla değil. Dev kiralama şirketi Hertz, filosunun yüzde 25'ini elektrikliye çevirme planından vazgeçti. Eldeki binlerce Tesla, piyasaya hücum etti. Stok şişti, fiyatlar dibe vurdu.



YATIRIMCI KAYBETTİ, ALICI KAZANDI



2021'de "yatırım" diye alanlar, şimdi yüzde 60 zararla oturuyor. Ama 2026'da "ayağımı yerden kessin" diye alanlar, rakipsiz fırsat yakaladı. 21 bin dolara Supercharger ağına erişim, rekabetçi menzil, güncel yazılım özellikleri... Bu fiyata bu teknoloji, birçok sürücü için "makul risk" olarak görülüyor. Batarya sağlığı sorusu işaretleri olsa da, "denemeye değer" deniyor.