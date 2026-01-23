Emtia piyasalarında gümüşün ons fiyatında yaşanan tarihi zirveler, perakende sektöründe ve antika dünyasında kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu. Maden değerindeki bu yükseliş, özellikle gümüş ev aksesuarlarını sadece birer dekorasyon objesi olmaktan çıkarıp, güvenli bir yatırım aracına dönüştürdü.

DEĞERİ ARTINCA TALEP ANTİKAYA KAYDI

Gümüşün gram bazındaki rekor artışı, antika objelerin fiyatlarını da doğrudan yukarı çekti. Çevrimiçi satış platformlarındaki verilere göre, maden değeriyle sanatsal işçiliğin birleştiği ürünlerde fiyatlar bu hafta zirve yaptı. Standart gümüş tepsi ve gondol takımları 70 bin liradan başlarken, işçilik ve yaş faktörü devreye girdiğinde rakamlar hızla değişiyor.

Yerli antika tepsi ve takımları online sitelerde 190 bin liraya kadar alıcı bulurken, haftanın rekoru 245 bin liralık fiyatıyla Avrupa menşeli antika gümüş tepsilerden geldi.

BU YÜZDEN TERCİH EDİLİYOR

Ekonomistler, gümüşün altına kıyasla bu dönemde sergilediği yüksek performansın, bu tür somut varlıklara olan ilgiyi artırdığını belirtti. "Her vitrinde" görülebilen bu objelerin tercih edilme nedenlerini sıraladı.

Alıcılar hem gümüş madeninin artışından hem de antikanın zamanla katlanan koleksiyon değerinden faydalanmak istiyor. Nakit varlıklarını korumak isteyenler, hızlı likidite edilebilen ve dünyaca kabul gören gümüş madenine sahip objelere yöneliyor. Küresel gümüş arzındaki kısıtlılık, mevcut gümüş objeleri daha kıymetli hale getiriyor.

UZMANLAR DİKKAT ÇEKEN BİR UYARI GELDİ

Piyasa değerinin 245 bin lira gibi rekor seviyelere ulaşması, güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, online sitelerden yapılan alımlarda ürünün sadece görseline değil ayar damgasına, gramajına ve dönemine dair resmi ekspertiz raporlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Gümüşün rekor kırmaya devam edeceği beklentisi, bu tür objelerin önümüzdeki dönemde de vitrinlerin en çok konuşulan parçaları olacağını gösteriyor.