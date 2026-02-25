Edirne ve Eskişehir’de hamsi fiyatlarının kilo başına 50 TL’ye kadar düşmesi, balıkçı tezgahlarında yoğunluğa yol açtı. Sezon başında kilogramı 400 liraya kadar çıkan hamsi, Ramazan ayında yaşanan bolluk ve indirimin etkisiyle vatandaşın yüzünü güldürdü.

Edirne Balık Pazarı esnafından Yusuf Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun yüksek fiyatlarla başladığını hatırlattı.

Çimen, “Hamsi daha önce 400 lira seviyelerinde satılıyordu. Daha önce 100 lirayı gördük ama bu yıl ilk kez 50 liraya kadar düştü. Ramazan ayında güzel bir bolluk yaşanıyor. Biz de bu kadar yoğunluk beklemiyorduk, rağbet oldukça fazla” dedi.

Eskişehir’de de Ramazan ayının başlamasıyla birlikte balıkçı esnafının işleri azalmıştı. Vatandaşlar iftar sofraları için balığı tercih etmeyince, esnaf çözüm amacıyla indirime gitti. Şehirdeki birçok balıkçı, hamsinin kilo fiyatını 50 TL’ye kadar düşürdü.

Fiyatların inmesiyle Eskişehir’de vatandaşlar balıkçı tezgahlarının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Ucuza balık almak isteyen müşteriler, yoğunluk nedeniyle dakikalarca sıra beklemek zorunda kaldı.