Türkiye'de uzun süredir gündemde olan kırmızı et fiyatlarındaki artış, sadece yerel bir sorun değil. Dünya genelinde et fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Vatandaşlar ucuz et bulduklarında “stoklama psikolojisine” girerken, uzmanlar kırmızı etin yakın gelecekte daha da pahalanacağını öngörüyor.

Kırmızı et fiyatlarındaki yükselişin arkasında kuraklık, arz-talep dengesizliği, gümrük tarifeleri ve hayvan sayısındaki düşüş gibi nedenler yatıyor.

FİYATLAR ADETA UÇTU

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, küresel gıda fiyatları Temmuz 2025’te yüzde 1,6 artarken, bu artışta en büyük pay uluslararası et ve bitkisel yağ fiyatlarındaki yükselişe ait. Aynı dönemde Et Fiyat Endeksi yüzde 1,2 artarak 127,3 puanla rekor seviyeye ulaştı. Endeksin yıllık artışı ise yüzde 6’yı buldu.

KIYMAYA DA ZAM GELDİ

ABD’de et fiyatları enflasyonun çok üzerinde artış gösterdi. Çalışma İstatistikleri Bürosu’na göre, Temmuz ayında 453 gramlık (1 libre) dana kıymanın fiyatı 6,3 doları aştı. Bu, son bir yılda yüzde 15,9'luk bir fiyat artışı anlamına geliyor. Aynı dönemde ülkedeki resmi enflasyon oranı yüzde 2,7 olarak ölçüldü.

TÜRKİYE'YE GÖRE HESAPLI

AB Komisyonu’nun haftalık et piyasası raporuna göre, birlik ülkelerinde karkas kırmızı etin 100 kilogramı ortalama 662,31 avroya ulaştı. Yıllık bazda yüzde 32,8'lik bu artış, yüzde 2,3’lük AB enflasyon oranını çok geride bıraktı.

İngiltere’de de durum benzer. Tarım ve Bahçecilik Kalkınma Kurulu (AHDB) verilerine göre, kıyma fiyatı geçen yıl ağustosta kilogram başına 7,2 pound iken bu yıl 10,6 pounda yükseldi. Bu, yüzde 47'lik bir artış anlamına geliyor. Aynı dönemde İngiltere'deki enflasyon ise sadece yüzde 3,8.

FAO’nun analizine göre, et fiyatlarındaki küresel artışın başlıca nedeni, sığır ve koyun eti arzındaki daralma. Çin ve ABD'den gelen güçlü talep, büyük üretici ülkeler olan Avustralya ve Brezilya’daki fiyatları da yukarı çekti.

Ayrıca, ABD'nin temmuz ayında Brezilya’dan ithal edilen sığır etine yüzde 50 oranında gümrük tarifesi uygulamaya başlaması, ihracat akışlarını sınırlayarak fiyatlarda yeni bir baskı unsuru oluşturdu.

OTLAKLAR KURUDU HAYVAN KALMADI

ABD’de büyükbaş hayvan sayısı 2025 başı itibarıyla 86,7 milyona gerileyerek 1950’lerden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Bu düşüşte kuraklık nedeniyle otlakların kuruması, yem maliyetlerindeki artış ve hayvancılık sektörüne verilen desteğin yetersizliği etkili oldu.

Hayvancılık uzmanları, mevcut koşulların kısa vadede değişmeyeceğini ve kırmızı et fiyatlarındaki yükselişin süreceğini vurguluyor. Uzun vadeli yapısal çözümler ve tarımsal destekler hayata geçirilmediği sürece, tüketicilerin daha yüksek fiyatlarla karşılaşmaya devam edeceği öngörülüyor.