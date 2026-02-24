Masumiyet Müzesi dizisi, izlenme başarısının yanı sıra yapımda kullanılan aksesuarlarla da dikkat çekiyor. Füsun karakterinin taktığı küpeler kısa sürede tükenirken, 4 bin TL’lik satış fiyatı sosyal medyada geniş yankı buldu.

Netflix’te yayınlanan ve Orhan Pamuk’un aynı adlı romanından uyarlanan dizi, son dönemde Türkiye’de en çok konuşulan yapımlar arasında yer aldı. Hikâyenin yanı sıra karakterlerin kullandığı objeler de izleyicinin ilgisini çekti. Özellikle Füsun’un taktığı küpeler sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı.

Başrollerini Eylül Lize Kandemir ve Selahattin Paşalı’nın üstlendiği yapımın ardından hem romana hem de İstanbul’daki Masumiyet Müzesi’ne ilgi arttı. Müzenin ziyaretçi sayısında yükseliş yaşandığı belirtiliyor.

Dizide kullanılan küpelerin müze mağazasında satışa çıkarıldığı ve kısa sürede tükendiği öğrenildi. 4 bin TL’lik fiyat etiketi ise sosyal medya platformlarında çok sayıda paylaşım ve yoruma konu oldu.

Dizide yer alan objelerin izleyici üzerindeki etkisi, yapımın ekran dışındaki yansımalarını da gündeme taşıdı. Küpelerin tükenmesi, dizinin kültürel etkisinin yanı sıra ticari alana da yansıdığını ortaya koydu.