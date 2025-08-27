Türkiye’de ayçiçeği hasadı devam ederken, hem tarlada hem de market raflarında fiyat artışları dikkat çekiyor. Kuraklık nedeniyle verimin düşmesi ve ithalat kontenjanı kararlarının yarattığı belirsizlik, piyasada dalgalanmalara yol açtı.

ZAM MARKET RAFLARINA YANSIDI

Son iki haftada ayçiçeği yağı fiyatlarına yüzde 10’un üzerinde zam yapıldı. Marketlerde en ucuz 5 litrelik ayçiçek yağı 385 liraya kadar yükselirken, en yüksek fiyat 460 lirayı buldu.

BU SENE 80 LİRA ZAMLANDI

Sektör temsilcileri, bu yıl raf fiyatlarının yaklaşık 80 lira arttığını belirtiyor. Eğer mevcut trend devam ederse, 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatının kısa sürede 400 liranın üzerine çıkabileceği ifade ediliyor.