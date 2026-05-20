Enerji piyasalarına odaklanan yatırım araştırma firması HFI Research, petrol piyasasının haziran ayının ilk haftasında kritik bir dönüm noktasına ulaşacağını öngörüyor. Firma; Hürmüz Boğazı'nın bu süre zarfında kapalı kalması durumunda, küresel petrol piyasalarında "gerçek bir paniğin" baş göstereceğini ve ülkelerin azalan stoklar nedeniyle hızla petrol stoklama yarışına gireceğini belirtiyor.

HFI Research, bu durumu "temel senaryo" olarak görmese de, söz konusu öngörü birçok analistin ham petrol piyasasının geleceğine yönelik tahminleriyle tamamen tezat oluşturuyor. Şirket, piyasaların yakında normalleşeceğini savunan iyimser tahminlerin, rasyonel verilerden ziyade petrol piyasasındaki "psikolojik önyargılardan" beslendiğine dikkat çekiyor.

Pazartesi günü Substack platformunda piyasalardaki bu kritik eşiğe dair bir analiz yayınlayan şirket, şu ifadelere yer verdi:

"Hürmüz Boğazı Haziran'ın ilk haftasında hâlâ kapalı olursa, piyasada gerçek bir panik göreceğimiz bana göre son derece açık. Aracı kurumlar ve analistler (sellside), stokların tamamen tükenmesini önlemek adına haziran ayına kadar durumun bir ölçüde normale döneceğini varsayıyor; ancak mevcut matematiksel veriler aksini söylüyor."

Fiyatlar 3 yılın zirvesinde, stoklar erimeye devam ediyor

Orta Doğu'daki arz kesintilerinin ciddiyetini fiyatlayan petrol piyasası, halihazırda son üç yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Uluslararası gösterge olan Brent ham petrolü, çatışmaların şu an için yavaşlamış görünmesine rağmen, yaşanan aksaklığın büyüklüğü nedeniyle geçen ayın genelinde 100 dolar sınırının üzerinde kalmayı başardı.

Piyasalar, özellikle ABD ve diğer gelişmiş ülkelerin fazla ham petrol stoklarını eritmesiyle birlikte, arz kesintilerinin yaratacağı olası büyük darbelere karşı oldukça hassas bir konuma geldi.

Nisan ayı sonlarında bir tahminde bulunan HFI, ABD'nin fazla petrol stoklarının 8 hafta içinde tükeneceğini ve Haziran sonu itibarıyla arz fazlasının tamamen ortadan kalkacağını öngörmüştü.

Enerji Bilgi Ajansı'nın (EIA) son verileri de bu öngörüyü destekler nitelikte:

8 Mayıs'ta sona eren haftada, ABD'nin petrol ve petrol ürünleri stokları 1,6 milyar varil olarak kaydedildi.

Bu rakam, nisan ayının başındaki seviyelere kıyasla 67 milyon varillik bir düşüşü gözler önüne seriyor.

Rekor fiyatlar kapıda olabilir

HFI Research, petrol piyasasının zaten bir "kırılma noktasına" ulaştığına ve küresel arz kıtlığının en nihayetinde panik alımları ile stoklama eğilimlerini tetikleyen kısır bir döngüye dönüşebileceğine inanıyor.

Firma net bir fiyat hedefi vermekten kaçınsa da, daha önceki analizlerinde ham petrol fiyatlarının varil başına 150 doların üzerine çıkabileceği spekülasyonlarına yer vermişti. Şirket, Pazartesi günkü yazısını şu iddialı cümleyle noktaladı:

"Evet, yeni rekorlar kıracağız. Mevcut varil dengeleri, petrol fiyatlarında çok daha sert bir yukarı yönlü fiyat ayarlamasını neredeyse kesin kılıyor."