Avrupa Parlamentosu, trafik güvenliği standardı sağlamak amacıyla 2030 yılına kadar tüm Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde yeni ehliyet kurallarını hayata geçirmeyi planlıyor.

Bu kapsamda yeni dijital ehliyet, Avrupa Dijital Kimlik Cüzdanı (EUDI) üzerinden sunulacak. Fiziksel ehliyet ise talep edildiğinde alınabilecek ve her iki versiyon eşdeğer kabul edilecek.

65 YAŞ DETAYI

Otomobil ve motosiklet ehliyetleri hem dijital hem fiziksel olarak 15 yıl geçerli olacak. Kişisel kimlik olarak kullanılan sürücü belgeleri 10 yıl, otobüs ve kamyon ehliyetleri ise 5 yıl geçerli olacak. 65 yaş ve üzerindeki sürücüler için geçerlilik süresi ülkeler tarafından kısaltılabilecek.

EHLİYET, CEP TELEFONUNDA DİJİTAL OLARAK ERİŞİLEBİLİR OLACAK

AB genelinde bir ülkede ehliyetini kaybeden kişi, diğer üye ülkelerde de araç kullanamayacak. Bu amaçla sürücü bilgilerinin ülkeler arasında paylaşılması planlanıyor. Trafik eğitimine ölü açı farkındalığı, cep telefonu kullanımı, yaya ve bisikletlilere dikkat gibi konular da eklenecek. Ehliyet, cep telefonunda dijital olarak erişilebilir olacak.

17 YAŞINDA REHBERLİ SÜRÜŞ UYGULAMASI ZORUNLU OLACAK

Yeni sürücüler için en az iki yıllık deneme süresi ve 17 yaşında rehberli sürüş uygulaması AB genelinde zorunlu olacak. AB, 70 yaş üzeri sürücüler için zorunlu sağlık kontrolünü kaldırdı. Üye ülkeler ehliyet verirken ya doktor muayenesini ya da sürücünün kendi değerlendirmesine dayalı bir taramayı uygulayabilecek.

Elektrik motorlu karavanlar artık 4,25 tona kadar çıkabilecek ve normal B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. Lojistik sektöründe ise 18 yaşında kamyon, 21 yaşında otobüs ehliyeti alma imkânı sunularak gençlerin sektöre çekilmesi hedefleniyor.

ALKOL VE UYUŞTURUCUYA YAPTIRIMLAR

AB genelinde, ehliyet deneme süresinde alkol ve uyuşturucu kullanımına karşı sıkı yaptırımlar uygulanacak. AB vatandaşları, başka bir üye ülkede yaşasalar bile kendi ülkelerinde sürücü belgesi sınavına girebilecek. Trafik cezası veya ehliyet iptali, belgenin verildiği ülkede de geçerli olacak.

Kurallar, Avrupa Parlamentosu’nun son oylaması ve Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek. Almanya’da ise uygulamanın başlaması için ulusal yasaya aktarılması gerekecek.