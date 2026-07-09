"Yasa dışı bahis" davasında, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 55 sanığın yargılandığı davanın duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya tutuksuz sanıklar ile avukatları katılırken, tutuklu sanık Erkan Kork ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Mahkeme ara kararında, Erkan Kork'un tahliyesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Payfix isimli ödeme kuruluşunun sahibi Erkan Kork'un, 2014 yılından itibaren firma içindeki yazılımlarla yasa dışı bahis panellerini Payfix finansal yazılım sistemine entegre ederek yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sağladığı saptanmış ve iddianameye eklenmişti.

Davanın önceki duruşmasında tutuklu sanıklar Hülya Turan, Arzu Tepe ve Hamza Kork hakkında da tahliye kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında, Erkan Kork'a ait Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ bünyesinde bulunan Flash Haber TV ile bağlı olduğu şirkete de el konulmuştu.