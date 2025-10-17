Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 84 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardığı Flash Haber TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün yeni sahibi belli oldu.

Flash Haber TV ihalesini Ankara merkezli Öz Er-ka İnşaat'ın sahibi Eşref Keleş kazandı.

Daha önce Diyarbakır'dan AKP'nin milletvekili aday adayı olan Keleş, 2003 Türkiye güzeli ve manken Aslı Baş’ın şaibeli şekilde yaşamını yitirdiği lüks villayı 15 milyon dolara satın alarak ismini duyurmuştu.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'da meydana gelen yıkıma karşı çok sayıda konut inşasına başlanmıştı. Keleş'in sahibi olduğu Öz Er-Ka İnşaat, Hatay'da 2 milyar 474 milyon TL’ye konut ihalesi almıştı.

FLASH TV KAYYUM SÜRECİ

Flash TV, 9 Ocak 2025'te Erhan Kork'a satılmıştı.

Kanalın Kork'a geçmesinin ardından iktidara yakınlığıyla bilinen Ersoy Dede'nin adı genel yayın yönetmeni olarak geçmişti.

Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erhan Kork, hakkındaki çok sayıda suçlamayla tutuklanmıştı.

Erhan Kork'un tutuklanmasının ardından TMSF kanala kayyum atanmıştı.