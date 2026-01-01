

Stil danışmanı ve oyuncu Ece Sükan, bir erkek arkadaşıyla salı akşam Bebek Otel'den çıkarken objektiflere takıldı.

Dışarıda bekleyen gazetecileri fark etmeyerek kapıdaki valelere seslenen Sükan "Taksi çevirir misiniz?" dedi.

Tam o sırada patlayan flaşlar karşısında panik yapan Ece Sükan ve yanındaki beyefendi hızlıca tekrar otele girdi.

İkili daha sonra otelin deniz tarafındaki iskeleden tekneye binerek uzaklaştı.

OTEL ŞU AN KAPALI

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında 28 Aralık'ta İstanbul genelinde 34 eğlence mekânı ve otele eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda çok sayıda yasaklı madde ele geçirilmişti. O mekanlardan üçü soruşturmada adı geçen ünlü isimlerin uğrak mekanı olarak biliniyordu. Ve suç unsuru tespit edilen Bebek Otel, Kütüphane ve Amaya isimli mekanlar kaymakamlık kararıyla dün itibarıyla 1 ay kapatıldı.