Son dönemlerde müzik dünyasında yıldızı parlayan Selin Geçit ile 'Yargı' dizisinin yıldızı Samet Kaan Kuyucu'nun aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkili kameralara yakalanınca ilişkilerini itiraf ettiler.

PATLAYAN FLAŞLAR KARŞISINDA ŞAŞIRDILAR

Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Zorlu Center'da objektiflere yakalanan şarkıcı Selin Geçit ile oyuncu Samet Kaan Kuyucu, patlayan flaşlar karşısında şaşkınlık yaşarken muhabirlerin "Hayırlı olsun" sözlerine teşekkür ettiler.

'İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR'

İkilinin aşkları ortaya çıkarken Geçit, sorulan sorular üzerine "İlişkimiz güzel gidiyor. Daha çok yeni. Her şey yolunda” açıklamasını yaptı.