Bu simülasyon klasiği, yıllardır futbol menajerlik oyunları dünyasında benzersiz bir yere sahip. Her yıl yüz binlerce oyuncu, amatör liglerden Şampiyonlar Ligi zaferlerine uzanan hikayeler yazmak için FM başında saatler geçiriyor.

FM25 İPTAL EDİLMİŞTİ

FM26’nın bu denli heyecanla beklenmesinin bir sebebi de, FM25’in iptal edilmesiyle yaşanan hayal kırıklığı. Sports Interactive, geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı açıklamayla FM25’in planlanan çıkışının ertelendiğini ve nihayetinde iptal edildiğini duyurmuştu. SEGA ile yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan bu karar, oyuncu topluluğu arasında büyük yankı uyandırmıştı.

Sports Interactive, o dönemde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“FM25’i ön sipariş veren çok sayıda oyuncuya güveniniz ve desteğiniz için içten teşekkür ederiz. Sizi hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüz.”

'GERİ DÖNDÜK'

Ancak bu kez beklentiler farklı. Yayınlanan fragman, FM26’nın bugüne kadarki en gerçekçi grafiklere sahip olabileceğini gösteriyor. Fragmanda “Geri döndük. Daha iyi olarak. Önümüzdeki sezon için hazırlık yapıyoruz.” ifadeleriyle FM tutkunlarına güçlü bir mesaj veriliyor.

Geçtiğimiz yılki boşluğu telafi etmeye kararlı görünen yapımcı ekip, oyunun yenilenen maç günü deneyimine de dikkat çekiyor. FM26'nın maç motorunda yapılan iyileştirmeler ve grafiksel gelişmeler, bu yılki versiyonun önemli bir sıçrama yapacağının sinyallerini veriyor.

Back. Better. Building for the season ahead.#FM26 Match Day First Look. Coming soon. pic.twitter.com/zLcBEUvOQq — Football Manager (@FootballManager) August 13, 2025

Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte Football Manager 2026 için geri sayım resmen başladı. Oyunseverlerin sabırsızlıkla beklediği yeni sezon, bu sonbaharda oyuncularla buluşacak.