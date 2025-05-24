İzmir'in Foça ilçesinde Gerenköy mevkiinde orman yangını çıktı. Ziraat arazisinde çıkan ormana sirayet eden yangına ilk müdahale 14.25'de yapıldı.
Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 7 helikopter, 21 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
URLA'DA DA YANGIN ÇIKTI
Urla’nın Gülbahçe Mahallesi'ndeki makilikte saat 16.22'de yangın çıktı.
Yükselen dumanı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 3 helikopter, 18 arazöz, 1 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.