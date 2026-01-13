Galatasaray, Süper Kupa yenilgisinin ardınan gözünü transfere çevirdi. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer için Milano'ya giderken Milan'ın orta sahası Youssouf Fofana konusunda girişimler başladı. İtalyan gazeteci Di Marzio, Galatasaray'ın orta saha hedefinin Milan'dan Youssouf Fofana olduğunu duyurdu. La Gazzetta dello Sport ise Fransız oyuncunun transfere sıcak bakmadığını yazdı. B PLANI DEVREDE La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, Fofana'nın transfere sıcak bakmamasının ardından Galatasaray'ın hedefinin Juventus'tan Teun Koopmeiners olduğu yazıldı. 27 yaşındaki Hollandalı Koopmeiners, Juventus'ta bu sezon 25 maçta süre buldu. Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösterilen Koopmeiners'ın, Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

