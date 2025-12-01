Yüksek karlı 'fon vaadiyle' aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu 41 kişinin dolandırıldığı ileri sürülen davada yeni gelişme yaşandı.

Yaklaşık iki yıldır tutuklu bulunan Seçil Erzan'ın, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına bugün devam edildi.

Daha önceki duruşmalara Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bulunduğu cezaevinden bağlanan Seçil Erzan duruşmaya, jandarma eşliğinde fiziki katılım sağladı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ HAPİS VE PARA CEZASI ALDI

Daha sonra kürsüye gelen ve uzun bir savunma gerçekleştiren Erzan, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Erzan savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Savunmaların ardından kararın açıklayan mahkeme, Seçil Erzan hakkında 102 yıl 4 ay 2 gün hapis ve 753 bin lira para cezası verdi.

Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun ayrı ayrı beraatlarına karar verildi.

'MENFAATİM OLSA KİRAMI ÖDERDİM'

Erzan'ın savunmasında, “Kimseye fon demedim, futbolcuları ben ikna etmedim. Kimsenin benden menfaat sağlamasını istemedim, ben de menfaat elde etmedim. Bu kadar paranın içerisinde menfaat etmiş olsam kiramı öderdim” dediği öğrenildi.