Listenin zirvesinde, ABD’de kurduğu yoğurt markası Chobani ile dünya çapında başarı yakalayan Hamdi Ulukaya yer aldı. Ulukaya’nın tahmini serveti 13,5 milyar dolar olarak açıklandı ve Türkiye’nin en zengin iş insanı oldu.
Listenin ikinci sırasında ise 5,3 milyar dolarlık servetiyle iş insanı Murat Ülker bulunuyor. Forbes listesinde yer alan diğer isimler arasında enerji, savunma sanayi, finans ve teknoloji sektörlerinden öne çıkan iş insanları dikkat çekiyor.
Şaban Cemil Kazancı ve Eren Özmen, 4,9 milyar dolarlık servetleriyle üst sıralarda yer alırken, Fatih Özmen ve BioNTech’in kurucularından Uğur Şahin 4,7 milyar dolarlık servetleriyle listede öne çıkan isimler arasında bulunuyor.
Forbes’un yayımladığı verilere göre, Türkiye’nin en zengin 20 iş insanı arasında Erman Ilıcak 3,8 milyar dolarlık servetiyle yer alıyor. Ferit Faik Şahenk ve Filiz Şahenk 3,2 ve 2,9 milyar dolar ile listede üst sıralarda bulunuyor.
Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya
Liste, Feridun Geçgel, İpek Kıraç, Semahat Sevim Arsel ve Selçuk Bayraktar gibi isimlerle 2,7 milyar dolar seviyesinde devam ediyor. Mustafa Rahmi Koç, Mehmet Sinan Tara ve Haluk Bayraktar da sırasıyla 2,6, 2,5 ve 2,4 milyar dolarlık servetleriyle listede yer aldı.
TÜRK MİLYARDERLER LİSTESİ
Hamdi Ulukaya: 13.5 milyar dolar
Murat Ülker: 5.3 milyar dolar
Şaban Cemil Kazancı: 4.9 milyar dolar
Eren Özmen: 4.9 milyar dolar
Fatih Özmen: 4.7 milyar dolar
Uğur Şahin: 4.7 milyar dolar
Erman Ilıcak: 3.8 milyar dolar
Ferit Faik Şahenk: 3.2 milyar dolar
Filiz Şahenk: 2.9 milyar dolar
Feridun Geçgel: 2.7 milyar dolar
İpek Kıraç: 2.7 milyar dolar
Semahat Sevim Arsel: 2.7 milyar dolar
Selçuk Bayraktar: 2.7 milyar dolar
Mustafa Rahmi Koç: 2.6 milyar dolar
Mehmet Sinan Tara: 2.5 milyar dolar
Haluk Bayraktar: 2.4 milyar dolar
Ahmet Çalık: 2.3 milyar dolar
Mustafa Küçük: 2.2 milyar dolar
Mehmet Ali Aydınlar: 2.1 milyar dolar
Şefik Yılmaz Dizdar: 2 milyar dolar
Hüsnü Özyeğin: 2 milyar dolar
Sezai Bacaksız: 2 milyar dolar
Nihat Özdemir: 2 milyar dolar
Hamdi Akın ve Ailesi: 1.8 milyar dolar
Bülent Eczacıbaşı: 1.6 milyar dolar
Deniz Şahenk: 1.6 milyar dolar
Turgay Ciner: 1.5 milyar dolar
Kazım Türker: 1.3 milyar dolar
Faruk Eczacıbaşı: 1.3 milyar dolar
Emre Tezmen: 1.3 milyar dolar
İbrahim Erdemoğlu: 1.2 milyar dolar
Mustafa Latif Topbaş: 1.2 milyar dolar
Ceyda Lale Tara: 1.2 milyar dolar
Yasemin Zeynep Keyman: 1.2 milyar dolar
Leyla Tara Suyabatmaz: 1.2 milyar dolar
Vildan Gülçelik: 1.1 milyar dolar
Mehmet Kazancı: 1.1 milyar dolar
Ahmed Afif Topbaş: 1.1 milyar dolar
Ali Erdemoğlu: 1.1 milyar dolar
Oğuz Tezmen: 1.1 milyar dolar
Murat Vargı: 1 milyar dolar
Aydın Doğan: 1 milyar dolar
Tülay Kazancı: 1 milyar dolar