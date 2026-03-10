Listenin zirvesinde, ABD’de kurduğu yoğurt markası Chobani ile dünya çapında başarı yakalayan Hamdi Ulukaya yer aldı. Ulukaya’nın tahmini serveti 13,5 milyar dolar olarak açıklandı ve Türkiye’nin en zengin iş insanı oldu.

Listenin ikinci sırasında ise 5,3 milyar dolarlık servetiyle iş insanı Murat Ülker bulunuyor. Forbes listesinde yer alan diğer isimler arasında enerji, savunma sanayi, finans ve teknoloji sektörlerinden öne çıkan iş insanları dikkat çekiyor.

Şaban Cemil Kazancı ve Eren Özmen, 4,9 milyar dolarlık servetleriyle üst sıralarda yer alırken, Fatih Özmen ve BioNTech’in kurucularından Uğur Şahin 4,7 milyar dolarlık servetleriyle listede öne çıkan isimler arasında bulunuyor.

Forbes’un yayımladığı verilere göre, Türkiye’nin en zengin 20 iş insanı arasında Erman Ilıcak 3,8 milyar dolarlık servetiyle yer alıyor. Ferit Faik Şahenk ve Filiz Şahenk 3,2 ve 2,9 milyar dolar ile listede üst sıralarda bulunuyor.

Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya

Liste, Feridun Geçgel, İpek Kıraç, Semahat Sevim Arsel ve Selçuk Bayraktar gibi isimlerle 2,7 milyar dolar seviyesinde devam ediyor. Mustafa Rahmi Koç, Mehmet Sinan Tara ve Haluk Bayraktar da sırasıyla 2,6, 2,5 ve 2,4 milyar dolarlık servetleriyle listede yer aldı.

TÜRK MİLYARDERLER LİSTESİ

Hamdi Ulukaya: 13.5 milyar dolar

Murat Ülker: 5.3 milyar dolar

Şaban Cemil Kazancı: 4.9 milyar dolar

Eren Özmen: 4.9 milyar dolar

Fatih Özmen: 4.7 milyar dolar

Uğur Şahin: 4.7 milyar dolar

Erman Ilıcak: 3.8 milyar dolar

Ferit Faik Şahenk: 3.2 milyar dolar

Filiz Şahenk: 2.9 milyar dolar

Feridun Geçgel: 2.7 milyar dolar

İpek Kıraç: 2.7 milyar dolar

Semahat Sevim Arsel: 2.7 milyar dolar

Selçuk Bayraktar: 2.7 milyar dolar

Mustafa Rahmi Koç: 2.6 milyar dolar

Mehmet Sinan Tara: 2.5 milyar dolar

Haluk Bayraktar: 2.4 milyar dolar

Ahmet Çalık: 2.3 milyar dolar

Mustafa Küçük: 2.2 milyar dolar

Mehmet Ali Aydınlar: 2.1 milyar dolar

Şefik Yılmaz Dizdar: 2 milyar dolar

Hüsnü Özyeğin: 2 milyar dolar

Sezai Bacaksız: 2 milyar dolar

Nihat Özdemir: 2 milyar dolar

Hamdi Akın ve Ailesi: 1.8 milyar dolar

Bülent Eczacıbaşı: 1.6 milyar dolar

Deniz Şahenk: 1.6 milyar dolar

Turgay Ciner: 1.5 milyar dolar

Kazım Türker: 1.3 milyar dolar

Faruk Eczacıbaşı: 1.3 milyar dolar

Emre Tezmen: 1.3 milyar dolar

İbrahim Erdemoğlu: 1.2 milyar dolar

Mustafa Latif Topbaş: 1.2 milyar dolar

Ceyda Lale Tara: 1.2 milyar dolar

Yasemin Zeynep Keyman: 1.2 milyar dolar

Leyla Tara Suyabatmaz: 1.2 milyar dolar

Vildan Gülçelik: 1.1 milyar dolar

Mehmet Kazancı: 1.1 milyar dolar

Ahmed Afif Topbaş: 1.1 milyar dolar

Ali Erdemoğlu: 1.1 milyar dolar

Oğuz Tezmen: 1.1 milyar dolar

Murat Vargı: 1 milyar dolar

Aydın Doğan: 1 milyar dolar

Tülay Kazancı: 1 milyar dolar