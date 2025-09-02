Tesla, SpaceX, xAI ve X’ten elde ettiği gelirlerle servetine güç katan Elon Musk, 415,6 milyar dolarlık varlığıyla üst üste 16. ayda da dünyanın en zengin insanı unvanını korudu. Sadece geçen ay servetini 14,4 milyar dolar artıran Musk, rakiplerine fark atmayı sürdürdü.

Listede Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, hisselerindeki yüzde 9’luk artışla sırasıyla 20,3 milyar ve 15,1 milyar dolarlık ek kazanç sağladı. LVMH’nin güçlü performansı ise Bernard Arnault’u 11,2 milyar dolar yükselişle 7. sıraya taşıdı.

Buna karşın Oracle kurucusu Larry Ellison, 29 milyar dolarlık kayıpla listenin en büyük düşüşünü yaşadı. Nvidia CEO’su Jensen Huang da Çin kaynaklı endişeler nedeniyle 3,5 milyar dolar gerileyerek 9. sıraya indi.

Forbes’a Göre Dünyanın En Zengin 10 İsmi (1 Eylül 2025)

Elon Musk – 415,6 milyar $ (Tesla, SpaceX, xAI, X)

Larry Ellison – 270,9 milyar $ (Oracle)

Mark Zuckerberg – 253 milyar $ (Meta)

Jeff Bezos – 240,9 milyar $ (Amazon)

Larry Page – 178,3 milyar $ (Google)

Sergey Brin – 165,9 milyar $ (Google)

Bernard Arnault – 154,1 milyar $ (LVMH)

Steve Ballmer – 151,3 milyar $ (Microsoft, LA Clippers)

Jensen Huang – 150,4 milyar $ (Semiconductors)

Warren Buffett – 150,4 milyar $ (Berkshire Hathaway)

Türk Milyarderler Arasında Lider Murat Ülker

Listede Türkiye’den dört iş insanı öne çıktı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 5,4 milyar dolarlık servetiyle Türk milyarderler arasında zirvedeki yerini korudu.

Murat Ülker – 5,4 milyar $ | 731. sıra | +2 milyon $ (%0,04)

Şaban Cemil Kazancı – 4,5 milyar $ | 875. sıra | +9 milyon $ (%0,20)

İpek Kıraç – 3 milyar $ | 1322. sıra | +21 milyon $ (%0,70)

Erman Ilıcak – 2,9 milyar $ | 1336. sıra | +1 milyon $ (%0,03)

Enerji sektöründen elde ettiği kazançlarla Şaban Cemil Kazancı yükselişini sürdürürken, 21 milyon dolarlık artışla en çok kazanç sağlayan Türk isim İpek Kıraç oldu. Rönesans Holding’in kurucusu Erman Ilıcak ise inşaat alanındaki güçlü konumunu korudu.